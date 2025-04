POL-PPMZ: Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots) - Am Freitag, 18.04.2025 gegen 04:00 Uhr, wurde durch die Bundespolizei Mainz in der "Hintere Bleiche" in Mainz eine am Boden liegende, blutüberströmte Person mit Platzwunde am Kopf festgestellt. Während der Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Einsatzkräfte kamen zwei Zeugen hinzu und berichteten, dass der Mann von vier bis fünf weiteren Männern aus einer der umliegenden Lokalitäten gezerrt und zu Boden ...

