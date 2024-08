POL Schwaben Nord: Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (25.08.2024) kam es am Barthshof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 01.30 Uhr entwickelte sich zwischen Fußballfans vor einer Bar am Barthshof ein handfester Streit. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es hier mitunter zu einem Flaschenwurf ...

