POL-HI: Wochenendpessemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 24.01. bis zum 26.01.2025

Sachbeschädigung am Johanniter-Krankenhaus in Gronau

Am Abend des vergangenen Samstages kam es gegen 23:30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen vor dem Johanniter-Krankenhaus in Gronau. Der 57-jährige Beschuldigte ohne festen Wohnsitz beschädigte zunächst die gläserne Eingangstür des Krankenhauses durch Schläge und Tritte. Anschließend beschädigte der Beschuldigte zwei, vor dem Krankenhaus geparkte Pkw mit einem Backstein. Gegen den Beschuldigten wurden drei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Sachbeschädigung an Wahlplakat in Elze - Zeugenaufruf

Ebenfalls am vergangenen Samstag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Doppelwahlplakat der SPD. Das Doppelwahlplakat war an einem Laternenmast in der Bahnhofstraße befestigt und wurde von einem unbekannten Täter gewaltsam heruntergerissen. Anschließend zerriss der Beschuldigte eines der beiden Einzelplakate. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Elze (05068-93380) zu wenden.

Diebstahl der Streuscheibe einer Ampel in Gronau - Zeugenaufruf

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 00.00 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter die grüne Streuscheibe einer Bedarfsampel in der Straße Leintor. Die Täter wurden dabei von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet und flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Elze (05068-93380) zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Gronau - Zeugenaufruf

Zwischen 17:00 Uhr am Freitag und 10:00 Uhr am Samstag ereignete sich auf dem Eitzumer Weg eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Caddy. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (05068-93380) in Verbindung zu setzen. Auch der Unfallverursacher wird gebeten, sich zu melden.

