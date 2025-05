POL-VIE: Viersen: Mann zeigt sich in schamverletzender Weise

Brüggen (ots) - Gegen 18.30 Uhr am Montag entdeckte ein aufmerksamer Zeuge, dass ein Tisch auf einem Kinderspielplatz in Brüggen brannte. Ort des Geschehens war der Spielplatz am Burgwall. Es handelte sich nicht um ein großes Feuer, der Zeuge konnte es mit eigenen Mitteln löschen. Der Tisch wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen: Wer hat im Bereich zwischen Borner Straße und Burgwall ...

