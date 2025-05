Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alleinunfall in Lobberich - Beifahrerin schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Van-der-Upwich-Straße in Lobberich. Ein 88-jähriger Mann aus Nettetal war mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes unterwegs. Plötzlich beschleunigte er aus ungeklärten Gründen das Fahrzeug stark, fuhr zunächst gegen einen Zaun, welchen er mehrere Meter mit sich zog. Anschließend bog der Fahrer nach rechts auf die Van-der-Upwich-Straße ab und kollidierte dort mit einem geparkten Lkw. Hier kam der Pkw zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 86-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Nettetal, schwer verletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat den Führerschein des Mannes sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. /jk (477)

