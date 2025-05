POL-VIE: Nettetal-Leuth: Brand in einem Waldstück an der Grenze

Viersen (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01.30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand auf dem Josefsring in Viersen gerufen. Das Feuer hatte auch eine Hauswand und ein geparktes Auto beschädigt. Während die Arbeiten noch andauerten, wurde ein weiterer Mülltonnenbrand an einer Bushaltestelle auf der Gereonstraße gemeldet. In der Nähe der Brandes konnten zivile Einsatzkräfte drei ...

