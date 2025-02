Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. 12-jähriger Junge aus Beckum vermisst - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Aktuell laufen Suchmaßnahmen nach einem 12-jährigen Jungen aus Beckum, der seit Donnerstag (06.02.2025) vermisst wird.

Der 12-Jährige wurde zuletzt an der Sekundarschule in Beckum gesehen. Ein Bild und eine nähere Beschreibung des Kindes finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/158992

Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell