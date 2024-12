Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht

57586 Weitefeld, Betzdorfer Straße (ots)

Am Samstag, den 07.12.24 kam es gegen ca. 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei welchem eine 16-Jährige Fußgängerin am Gehweg in der Betzdorfer Straße in Weitefeld von einem vorbeifahrenden PKW gestreift wurde. Die Fußgängerin stürzte infolge und zog sich so Verletzungen zu, welche ärztlich behandelt werden mussten. Der erst unbekannte Fahrer entfernte sich nach der Kollision in rasanter Weise in grobe Fahrtrichtung Niederdreisbach.

Im Nachgang konnte ein 48-Jähriger Fahrzeugführer ermittelt und angetroffen werden. Dieser stand ersten Erkenntnissen nach erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ordnete die sofortige Führerscheinsicherstellung und die Blutentnahme an.

Die Polizeiinspektion Betzdorf bittet mögliche Verkehrsunfallzeugen um Kontaktaufnahme.

