POL-NB: Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Agrafirma in Wiek auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots)

Am 18.10.2024 gegen 13:30 Uhr kam es in Wiek auf der Insel Rügen zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Zwei Mitarbeiter einer in Altenkirchen ansässigen Agrafirma wollten auf dem Betriebsgelände in Wiek einen Industriellen Heiztrockner (Getreidetrockner) umsetzten. Zum Umsetzten benutzen sie einen Rollwagen. Der Rollwagen und der Heizlüfter zusammen haben zusammen ein Gewicht von ca. einer Tonne. Beim Transport brach plötzliche eine Rolle von dem Rollwagen ab und der Rollwagen stürzte mit dem Heizlüfter auf die Mitarbeiter. Diese wurden hierbei schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Beide wurden mittels eines Rettungswagen ins Klinikum nach Stralsund gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Kriminalpolizei und das Landesamt für Gesundheit und Soziales haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

