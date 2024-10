Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen auf der Kreisstraße 2 (LK Vorpommern-Rügen)

PR Barth (ots)

Am 17.10.2024, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich auf der K2 ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 71-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW die Gemeindestraße aus Richtung Michaelsdorf kommend und beabsichtigte nach links auf die K2 in Richtung Fuhlendorf aufzufahren. Aus bislang ungeklärter Ursache missachtete der Fahrer des VW die Vorfahrt des aus Richtung Fuhlendorf kommenden 32-jährigen deutschen Fahrers eines Motorrades Yamaha. Es kam Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem PKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Zur Klärung der genauen Unfallursache kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter der DEKRA zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die K2 für ca. vier Stunden zum Teil voll gesperrt werden. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

