Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Abbiegen - 4-Jähriger auf Kindersitz verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr war ein 47-jähriger Viersener mit seinem Fahrrad auf der Dülkener Straße aus Richtung Remigiusstraße unterwegs. Mit dabei hatte er seinen 4-jährigen Sohn, der im festmontierten Kindersitz am Lenker saß. Bei grünlichtzeigender Ampel überquerte der 47-Jährige den Rad-/Gehweg am Willy-Brandt-Ring in Richtung Langenmühlenweg. Ein 89-jähriger Autofahrer, der auf der Dülkener-Straße fuhr und an der Kreuzung nach rechts auf den Willy-Brand-Ring abbog, missachtete die Vorfahrt des Radfahrers und touchierte das Fahrrad am Heck. Der 47-Jährige stürzte mit dem Rad, blieb glücklicherweise unverletzt. Der 4-Jährige wurde verletzt und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. /wg (483)

