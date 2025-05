Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250509 Viersen-Dülken: Polizei fasst drei Jugendliche auf frischer Tat nach Diebstahl

Viersen-Dülken (ots)

Drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren verschafften sich am Freitag, 09.05.2025 gegen 22:30 Uhr unberechtigt Zugang zur Baustelle beziehungsweise zu den Räumlichkeiten des Kreisarchives Viersen. Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen schließlich gestellt werden. Ein Tatverdächtiger führte ein Klappmesser in seiner Hosentasche mit, was aber nicht verwendet wurde. Aus dem Rohbau am Ransberg wollten sie nach Auskunft eines Tatverdächtigen unter anderem Werkzeuge entwenden, wurden dabei aber von der Polizei überrascht. Sie wurden später in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. (486)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell