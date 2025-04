Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand zweier Reihenhäuser aus bisher unbekannter Ursache

Oldenburg (ots)

Am Sonntag den 06.04.2025, gegen 00:01 Uhr, kam es in Wiefelstede-Metjendorf im Metjengerdesweg zu einem Brand zweier Reihenhäuser. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein im Garten direkt an der Hauswand befindliches Regal in Brand. Der Brand breitete sich über die Hauswand auf das Dach der Häuser aus. Die Nachbarn entdeckten den Brand, verständigten über Notruf die Feuerwehr und versuchten den Brand mit Feuerlöschern und Gartenschläuchen bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten ca. eine Stunde an. Durch eindringendes Löschwasser, sowie die Brandschäden, werden die zwei Häuser beschädigt und sind zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner werden anderweitig untergebracht. Die genaue Ursache der Entstehung wird noch polizeilich ermittelt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Eingesetzt waren die Freiwillige Feuerwehr Metjendorf, Neuenkruge und Elmendorf mit insgesamt 50 Kameraden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell