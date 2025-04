Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstähle in Wiefelstede - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots)

Seit Beginn des Jahres 2025 kam es vor allem in Wiefelstede zu mehreren Einbruchdiebstählen aus Gaststätten, Praxen und Dienstleistungsbetrieben.

Am 07. März brachte die Aufzeichnung einer Videoüberwachung an einem Wiefelsteder Tatort die Ermittler des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn auf die Spur des Tatverdächtigen. In der Folge gelang es den Ermittlungsbeamten diesen zu identifizieren und aufzuspüren.

Dabei handelt es sich um einen 61-jährigen Mann aus Bremen. Dieser konnte am Montag, dem 31. März 2025, vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen an drei verschiedenen Objekten in Bremen und Langwedel konnte die Polizei diverse Beweismittel beschlagnahmen, die auf weitere Taten im Umkreis von bis zu 120 Kilometer um Bremen hindeuten. Die Ermittlungen dauern an.

An dieser Stelle weist die Polizei auf den Nutzen der Videoüberwachung hin, die ein probates Mittel zur Aufklärung oder ggf. Verhinderung von Straftaten darstellen kann (294072).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell