Oldenburg (ots) - Am heutigen Tag kam es in dem Zeitraum von ca. 09:00 bis 18:00 Uhr in der Tilsiter Straße in Oldenburg zu einem größeren Rettungseinsatz. Auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Oldenburg waren beteiligt. Die Person, die den Rettungseinsatz ausgelöst hat, ist wohlauf und befindet sich in medizinischer Behandlung. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung. Von ...

