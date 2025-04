POL-OL: Raub zum Nachteil einer Seniorin - Tatverdächtiger festgenommen

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes kam es zu einem Einbruch in eine Schule in Oldenburg. Durch zwei Zeugen wurden der Polizei zunächst gegen 23:50 Uhr drei männliche Personen gemeldet, die sich unberechtigt in der Bildungseinrichtung in der Staulinie in Oldenburg aufhalten würden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die ...

