Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in eine Schule in Oldenburg - Tatverdächtige gestellt

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag des vergangenen Wochenendes kam es zu einem Einbruch in eine Schule in Oldenburg. Durch zwei Zeugen wurden der Polizei zunächst gegen 23:50 Uhr drei männliche Personen gemeldet, die sich unberechtigt in der Bildungseinrichtung in der Staulinie in Oldenburg aufhalten würden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen über eine vermutlich nicht verschlossene Tür in das Objekt gelangten. Durch das Schnelle Eintreffen der Polizei konnte das Objekt zunächst umstellt werden. Es gelang jedoch den drei Tatverdächtigen über ein Nebengebäude zu fliehen. Im Rahmen der sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnte durch die Polizei im unmittelbaren Tatortbereich einer der flüchtigen Tatverdächtigen festgestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen wurde durch die Polizei Diebesgut in Form von Büromaterial aufgefunden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Polizei die Personalien der beiden noch flüchtigen Tatverdächtigen feststellen. Gegen die drei Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen eines Einbruchsdiebstahls ein. (377084)

