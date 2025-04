Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Augustfehn: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer+++

Oldenburg (ots)

Am 01.04.2025 gegen 19:10 Uhr ereignete sich in Augustfehn (Gemeinde Apen) im Kreisverkehr auf der Stahlwerkstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Ersten Ermittlungen zufolge wollte der in der Gemeinde Apen wohnende 47-jährige Fahrzeugführer den Kreisverkehr in Richtung Schulstraße verlassen. Hierbei übersah er den von links kommenden, entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung fahrenden, 17-jährigen Fahrradfahrer aus der Ortschaft Detern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Krankenwagen in die Ammerlandklinik verbracht werden musste. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer des PKW nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Schulstraße musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Gegen den Fahrzeugführer des PKW wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

