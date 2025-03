Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Schwerer Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Am 31.03.2025, gegen 13:45 Uhr, kommt es auf der Tannenkampstraße in 26160 Bad Zwischenahn zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem sechs Personen zum Teil schwerverletzt wurden. Demnach befuhr ein 22-jähriger aus Rheinland-Pfalz mit seinem Audi die Tannenkampstraße in Richtung Bad Zwischenahn, als er in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort frontal mit dem Hyundai eines 58-jährigen Oldenburgers kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge in die Straßengräben geschleudert und kamen dort stark beschädigt zum Stehen. Die fünf Insassen des Audis im Alter zwischen 11 - 22 Jahren erlitten zum Teil schwerste Verletzungen, während der Fahrer des Hyundai leichtverletzt wurde. Neben dem Einsatz sämtlicher umliegenden freiwilligen Feuerwehren und Rettungsdienste, waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Tannenkampstraße für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer an der Unfallstelle. (386090)

