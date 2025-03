POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Heppenheim (ots) - Unter dem Vorwand den Hausmeister zu suchen und sich für eine Wohnung im Haus zu interessieren, verschafften sich zwei Kriminelle am Sonntag (02.03.), Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Kochstraße. Die Unbekannten entwendeten Bargeld und Schmuck. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim ...

