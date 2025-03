Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 30-minütige Kontrolle der Polizei/Fahrverbot droht, unter Drogen am Steuer, Gurt- und Handyverstöße

Kelsterbach (ots)

In der Frankfurter Straße führten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am späten Dienstagabend (04.03.), in der Zeit zwischen 22.30 und 23.00 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen durch. Festgestellt wurden von den Ordnungshütern im Rahmen der 30-minütigen Kontrolle sieben Geschwindigkeitsverstöße, zwei Gurtverstöße und ein Handyverstoß. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Frankfurt, der die Messstelle bei erlaubten 30 km/h mit 74 Stundenkilometern passierte. Ihm drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 400 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot.

Zudem stoppten die Ordnungshüter einen 43 Jahre alten Autofahrer, bei dem ein Drogentest positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis reagierte. Weiterhin prüfen die Beamten, ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

