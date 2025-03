Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Richterliche Vorführung nach familiären Streitigkeiten

23-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich am Montagnachmittag (3.3.) ein Streit zwischen zwei Männern in der Adelungsstraße zugetragen hat und hierbei ein 24-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde (wir haben berichtet), musste der 23 Jahre alte Tatverdächtige am Dienstag (4.3.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine richterliche Vorführung über sich ergehen lassen.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der 23 Jahre alte Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hinweis für Medienvertretende: Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Unsere Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5983313 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5982937

