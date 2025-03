POL-DA: Darmstadt: Nachtragsmeldung zu "Familiäre Streitigkeiten und Verkehrsunfall lösen größeren Polizeieinsatz aus"

Lampertheim (ots) - Am Dienstag (04.03.) wurde in den frühen Morgenstunden ein 20 Jahre alter Autofahrer von der Polizei angehalten. In der Andreasstraße wurde der junge Mann einer Kontrolle unterzogen, bei derer die Beamten knapp 450 Gramm Cannabis auffinden konnten. Da zusätzlich Bargeld und Verpackungsmaterial aufgefunden wurde, besteht nun der Verdacht des ...

mehr