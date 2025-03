Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gesuchten Straftäter verhaftet

Ludwigsdorf (ots)

18.03.2025 / 00:15 Uhr / BAB4 Ludwigsdorf

Bundespolizisten nahmen in der Nacht zum 18. März 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der BAB 4 bei Ludwigsdorf einen per Haftbefehl gesuchten Mann fest.

Die Kontrolle des aus Polen in einem Reisebus einreisenden 47-jährigen Polen fand um 00:15 Uhr statt. Laut Fahndungsergebnis war der Mann 2023 durch das Amtsgericht Frankfurt am Main wegen einer Trunkenheitsfahrt zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Demnach hat er inklusive Gebühren 1.672,27 Euro zu zahlen oder muss eine Ersatzfreiheitstrafe von 40 Tagen antreten. Da der Pole diesen Betrag nicht entrichten konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

