BPOLI LUD: Illegale Einreise gestoppt

Görlitz (ots) - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen vollstreckten Bundespolizisten in Ludwigsdorf am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle. Am 14. März 2025 fuhr ein 27-jähriger Pole gegen 19:50 Uhr in die Kontrollstelle. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde und noch eine Geldstrafe in Höhe von 481,00 EUR inklusive Kosten zu zahlen hatte. Er selbst ...

mehr