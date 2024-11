Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mädchen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht am Dienstagabend (27.11.2024) drei Mädchen im Alter von zwölf, zwölf und dreizehn Jahren sexuell belästigt zu haben. Die Mädchen saßen gegen 18.20 Uhr in der Stadtbahn der Linie U5, die in Richtung Killesberg fuhr, als sich der 26-jährige Mann vor die Mädchen stellte, seine Hose herunterzog und sich über der Unterhose in den Schritt fasste. Die Mädchen stiegen im Beisein von mehreren Passanten aus der Bahn aus und alarmierten die Polizei. Der 26-jährige Mann wurde an der Stadtbahnhaltestelle Killesberg von alarmierten Beamten vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

