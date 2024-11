Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gebäudebrand - eine Person tot aufgefunden

(Lkr. CW): Bad Herrenalb (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, kam es zu einem Gebäudebrand im Bleichweg. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in der Dachgeschosswohnung aus. Durch die Feuerwehr musste aus dieser Wohnung eine tote Person geborgen werden. Die Identität der Person ist bislang noch nicht bekannt. Die übrigen Bewohner konnten unverletzt das Anwesen verlassen. Das Gebäude ist vorübergehend nicht bewohnbar. Fünf Personen wurden durch die Stadtverwaltung untergebracht, die anderen Betroffenen kamen privat unter. Bei dem Brand verletzte sich ein Ersthelfer leicht und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Des Weiteren wurde eine Katze vorsorglich zur Untersuchung zu einem Tierarzt verbracht. Die Feuerwehren aus Bad Herrenalb und Calw sowie der Rettungsdienst waren mit starken Kräfte vor Ort. Ebenso war der Bürgermeister und der Kreisbrandmeister am Einsatzort. Das Feuer war gegen 13:15 Uhr gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 300.000 EUR. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren am Brandort.

Regina Wolfinger

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell