POL-Pforzheim: (CW)- Liebe vorgetäuscht und Geld gefordert - Präventionstipps Ihrer Polizei

Pforzheim (ots) - Glimpflich ging am Donnerstagabend der Zusammenstoß einer Regionalbahn und einem Pkw-Gespann auf dem Bahnübergang zwischen Schietingen und Gündringen aus. Ein 64-jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Pick-Up auf der B 463 von Hochdorf kommend in Richtung Nagold. Am Fahrzeug war ein mit zwei Rindern beladener Viehanhänger angehängt. Zum Zeitpunkt schneite es, die Fahrbahn war schneebedeckt. Am ...

