Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Lastwagen gerät in Gegenverkehr und kommt an Hauswand zum Stillstand

Knittlingen (ots)

Zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Knittlingen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 58-jähriger Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug gegen 09:15 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Bretten unterwegs, als er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet. Dabei kollidierte er zuerst mit entgegenkommenden Peugeot und dann mit einem ordnungsgemäß geparktem Mercedes-Benz. In der Folge wurde der Lastwagen in Richtung eines Wohnhauses abgewiesen, wo er schlussendlich zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er war so schwer verletzt, dass er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Peugeot-Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ob ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand derzeit laufender Ermittlungen.

Die Stuttgarter Straße ist für die Unfallaufnahme und die anstehenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen weiterhin voll gesperrt.

Der entstandene Gesamtsachschaden liegt schätzungsweise zwischen 100.000 und 150.000 Euro.

Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Knittlingen, vier Funkstreifenbesatzungen der Polizei sowie 2 Rettungswägen samt Notarztwagen.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell