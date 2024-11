Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verkehrsunfall mit Zug

Pforzheim (ots)

Glimpflich ging am Donnerstagabend der Zusammenstoß einer Regionalbahn und einem Pkw-Gespann auf dem Bahnübergang zwischen Schietingen und Gündringen aus.

Ein 64-jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Pick-Up auf der B 463 von Hochdorf kommend in Richtung Nagold. Am Fahrzeug war ein mit zwei Rindern beladener Viehanhänger angehängt.

Zum Zeitpunkt schneite es, die Fahrbahn war schneebedeckt. Am Fahrzeug waren Allwetterreifen montiert. Aufgrund des abschüssigen Streckenverlaufs verlangsamte der Fahrzeugführer seine Geschwindigkeit und vergewisserte sich, dass mit dem Anhänger und den Tieren alles in Ordnung ist. Hierfür hielt er auch an, so auch im Bereich des Bahnüberganges. Dabei kam der Anhänger jedoch auf dem Gleisbereich zum Stehen. Erkenntnisse darüber, dass der Bahnübergang zum Zeitpunkt bereits geschlossen gewesen war, gibt es bislang keine. Obwohl er noch versuchte den Gleisbereich zu verlassen, erfasste ein zwischenzeitlich aus Richtung Nagold herannahender Regionalzug den Anhänger, der dabei zerstört und die Rinder getötet wurden.

Der Fahrzeugführer, der Zugführer als auch die 6 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

Entgegen der Erstmeldung entgleiste der Zug durch den Zusammenstoß nicht.

Am Triebwagen entstand Schaden von ca. 45.000 Euro, am Anhänger 5000,00 Euro. Der Zug konnte seine Weiterfahrt noch eigenständig fortsetzen.

Neben der Polizei war die Bundespolizei, die Feuerwehr Nagold und ein Notfallmanager der Bahn vor Ort.

Für die Bergungsmaßnahmen blieb die Bahnstrecke bis ca. 00.00 Uhr gesperrt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

