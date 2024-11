Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Straubenhardt (ots)

Unbekannte Täterschaft ist am Donnerstagnachmittag zwischen 14:45 Uhr und 18:35 Uhr in der Waldstraße in ein Wohnhaus eingedrungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ebenfalls ist noch nicht bekannt, ob etwas aus dem Anwesen entwendet wurde.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten des Polizeireviers Neuenbürg aufgenommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231 1864444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

