Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Haftbefehle vollstreckt

Görlitz (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen vollstreckten Bundespolizisten in Ludwigsdorf am vergangenen Wochenende drei Haftbefehle.

Am 14. März 2025 fuhr ein 27-jähriger Pole gegen 19:50 Uhr in die Kontrollstelle. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wegen Erschleichen von Leistungen gesucht wurde und noch eine Geldstrafe in Höhe von 481,00 EUR inklusive Kosten zu zahlen hatte. Er selbst konnte die Strafe vor Ort nicht zahlen. Das übernahm ein Angehöriger. Er zahlte den fälligen Betrag bei der Bundespolizei in Darmstadt ein. Somit konnte der 27-Jährige seine Reise fortsetzen.

Am 15. März 2025 um 00:30 Uhr war es dann ein 36-jähriger Ukrainer, welcher kontrolliert wurde und einen offenen Haftbefehl hatte. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gesucht und hatte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3.459,56 EUR inklusive Kosten offen. Er konnte den fälligen Betrag begleichen und weiterreisen.

Fast 24 Stunden später, am 16. März 2025 um 00:25 Uhr, war dann für einen 40-jährigen Polen Endstation an der Kontrollstelle. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Diebstahls gesucht und sollte insgesamt 1.076,00 EUR zahlen. Da er dies nicht konnte, wurde er zur Verbüßung einer 12-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine JVA eingeliefert.

