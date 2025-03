Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Was sucht ein Teleskopschlagstock in einem Auto?

Görlitz (ots)

Wie so oft stellte sich auch am gestrigen Dienstag den kontrollierenden Bundespolizeibeamten die Frage, was ein verbotener Teleskopschlagstock in einem Auto zu suchen hat. Den Stock, den die Uniformierten in der Ablage der Fahrertür eines Pkw entdeckten, nahmen sie einem 24-Jährigen ab. Der spätere Betroffene passierte mit seinem Mercedes am Morgen die Görlitzer Stadtbrücke. Dabei hätte der Mann offensichtlich Ärger bzw. einen nun möglichen Bußgeldbescheid vermeiden können. An dem in Görlitz wohnenden polnischen Bürger dürfte vermutlich nicht vorbeigegangen sein, dass die Bundespolizei gewissermaßen vor seiner Haustür seit Oktober 2023 stichprobenartige Grenzkontrollen durchführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell