Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Griechischer Führerschein war gefälscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Ein BMW aus dem Lahn-Dill-Kreis weckte am Dienstagmorgen das Interesse der Bundesbereitschaftspolizei. Das Fahrzeug wurde deshalb in die Kontrollposition auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße (Görlitz) gelotst. Anschließend übergaben Fahrer und Beifahrer den Beamten ihre bulgarischen Ausweise zur Überprüfung. Der Kraftfahrer legte anschließend seinen Führschein nach. Dabei wurden die Polizisten stutzig, handelte es sich bei dem Schein doch um ein griechisches Dokument. Damit ließen sich die geschulten Augen der Fahnder aber nicht täuschen. Schnell kam ans Licht, dass das Papier total gefälscht war. Das auf den 39-jährigen, in Mittelhessen lebenden, Bulgaren zugelassene Auto blieb stehen. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernahm inzwischen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

