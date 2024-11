Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Lkw kollidiert mit Hauswand

Warstein (ots)

Am Samstagmorgen (23.11.) befuhr ein 53-jähriger Mann aus Marl mit seinem Lkw die Straße "Am Mühlenbruch" in Richtung B55 und beabsichtigte, nach links in die Belecker Landstraße einzubiegen. Kurz nach Passieren der kurz vor der Einmündung ansässigen Schreinerei rutschte der Lkw aufgrund erheblicher Straßenglätte durch überfrierende Nässe gegen eine Hauswand und kam stark beschädigt einige Meter weiter zum Stillstand. Der Fahrer wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus transportiert. Welches Ausmaß der Gebäudeschaden hat, muss noch ermittelt werden. Der nicht mehr fahrbereite Lkw musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zum Abtransport des Lkw musste die Straße zwischen B55 und Feldstraße gesperrt werden. (sn)

