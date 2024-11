Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

In Soest kam es am Freitag gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 64-Jähriger Mann aus Bad Sassendorf befuhr mit seinem Pkw den Schwarzen Weg in Fahrtrichtung Bad Sassendorf, als zeitgleich ein 45-Jähriger aus Soest mit seinem Pedelec in gleiche Fahrtrichtung vor dem Pkw des 64-Jährigen fuhr. Aufgrund von schlechten Sicht- und Witterungsverhältnissen übersah der 64-Jährige den 45-Jährigen auf seinem Pedelec und touchierte diesen am Hinterreifen. Durch den Kontakt zwischen dem Pkw und dem Pedelec kam der 45-Jährige mit dem Pedelec zu Fall und verletzte sich leicht. (nr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell