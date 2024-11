Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Erwitte (ots)

Am Freitagnachmittag (22.11.) ereignete sich gegen 16.10 Uhr in Erwitte - Berenbrock ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Lippstadt war in Begleitung eines 15-jährigen Bad-Sassendorfers auf einem Leichtkraftrad auf der Straße "Hahnebrink" zwischen der Soester Straße und dem Abzweig "Im Dorf" unterwegs. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet das Zweirad aufgrund nicht den Wetter- und Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit immer weiter an die linke Fahrbahnbegrenzung. Um nicht mit der Leitplanke zu kollidieren, ließ sich der Fahrer schließlich auf die Seite fallen und rutsche gemeinsam mit seinem Mitfahrer über die Fahrbahn. Dabei zogen sich die beiden Beteiligten Verletzungen zu, die ein Transport zum Krankenhaus erforderlich machten. Das Leichtkraft wurde erheblich beschädigt. (sn)

