Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endet an deutsch-niederländischer Grenze

Bild-Infos

Download

Bad Bentheim / BAB 30 (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wieder eingeführten Binnengrenzkontrollen an den Schengenbinnengrenzen, hat die Bundespolizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze einen international gesuchten 33-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die belgischen Behörden vor.

Der 33-jährige Niederländer war gegen 03:00 Uhr nachts als Beifahrer in einem PKW über die BAB 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Überwachung der Binnengrenze zu den Niederlanden wurde das Auto von der Bundespolizei auf dem Parkplatz Bentheimer Wald angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 33-Jährigen stellten die Beamten fest, dass die belgische Justiz wegen Rauschgiftkriminalität mit einem europäischen Haftbefehl nach dem Mann suchen ließ.

Am Sonntagnachmittag wurde dem 33-Jährigen durch einen Richter am Amtsgericht Meppen der Haftbefehl verkündet. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat das weitere Auslieferungsverfahren nach Belgien übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell