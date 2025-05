Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: 24-Jährige bei Auffahrunfall schwer verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Freitag gegen 8.30 Uhr ist eine 24-Jährige aus Mönchengladbach bei einem Auffahrunfall bei Schiefbahn schwer verletzt worden. Die junge Frau war von Mönchengladbach aus kommend auf der Korschenbroicher Straße in Richtung Schiefbahn unterwegs. An der Kreuzung mit der Bundesstraße bremste der vor ihr ebenfalls geradeaus fahrende 38-jährige aus Dortmund, weil die Ampel von Grün auf Gelb sprang. Beide Autos wurden dadurch in den Kreuzungsbereich geschoben. Die 24-Jährige wurde dabei schwer, der 38-Jährige leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme bis gegen 10 Uhr gesperrt. /hei (485)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell