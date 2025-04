Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Polizisten verletzt: Ermittlungen gegen 33-Jährigen wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte; Zeugen gesucht: Roter T-Roc angedotzt; Kompletträder von BMW abmontiert und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mann auf Gelände von Wertstoffhof ausfindig gemacht: Ermittlungen eingeleitet - Offenbach

(fg) Bereits am Sonntagabend eilten mehrere Streifenwagen in die Dieselstraße zum dortigen Wertstoffhof und nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest. "Eine Person hält sich unberechtigt auf dem Gelände auf. Sie ist dunkel gekleidet; weiße Aufschrift auf dem Kapuzenpullover." In etwa so lautete die Mitteilung, die gegen 23.45 Uhr bei der Polizei einging. Kurz darauf wurde ein 33 Jahre alter Mann auf dem Gelände in einem dortigen Container ausfindig gemacht; der Frankfurter, der angab nach Klamotten gesucht zu haben, wurde vorläufig festgenommen. Er erhielt zudem einen Platzverweis. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls zu.

2. Zeugen gesucht: Roter T-Roc angedotzt - Offenbach

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, welche Hinweise auf eine Verkehrsunfallflucht, die zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 8.40 Uhr, in der Kettelerstraße (40er-Hausnummern) ereignete, geben können. Ein roter VW T-Roc, welcher in einer Parkbucht abgestellt war, weist seitdem Kratzer und Dellen auf der Fahrerseite auf. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher den roten Wagen beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Offenbacher Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Zwei Polizisten verletzt: Ermittlungen gegen 33-Jährigen wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte - Neu-Isenburg

(lei) Ermittlungen wegen Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte laufen nun gegen einen 33-Jährigen, nachdem dieser sich am Dienstagnachmittag in der Darmstädter Landstraße einer polizeilichen Maßnahme widersetzt haben soll. Ausgangspunkt des Anrückens von zunächst einer Polizeistreife war eine gegen 17 Uhr erfolgte Mitteilung aus einer Gaststätte im Bereich der 740er-Hausnummern, wonach der Mann sich geweigert hatte, das Lokal auf Weisung des Inhabers zu verlassen. Die eintreffenden Beamten sprachen dem 33-Jährigen dann einen Platzverweis aus. Nachdem er kurz weglief, drehte er jedoch nach wenigen Metern um und soll dann aufbrausend und aggressiv auf die Streife zugegangen sein. Erneute Aufforderungen, sich zu entfernen ignorierte er. Um in Anbetracht seiner Gemütslage einen möglichen Angriff abzuwehren und um den Platzverweis durchzusetzen, beabsichtigten die Polizisten, ihn zu fixieren. Hierbei soll er erheblich Widerstand geleistet haben. Erst durch Hinzurufen einer weiteren Streife konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Der 33-Jährige sowie eine Beamtin und ein Beamter erlitten im Zuge der Fesselung jeweils leichte Schürfwunden. Der Mann musste vorübergehend für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeiwache. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

4. Kompletträder von BMW abmontiert - Obertshausen / Hausen

(cb) Bereits in den zurückliegenden Wochen kam es im Landkreis Offenbach mehrfach zum Diebstahl von Kompletträdern, bei denen die Täter das jeweilige Fahrzeug auf Holzblöcke aufbockten, die Kompletträder abbauten und anschließend mitnahmen (wir berichteten). Diese Erfahrung machte nun auch ein BMW-Fahrer, als dieser am Dienstag feststellte, dass bei seinem schwarzen BMW X7 alle vier Reifen im Wert von knapp 3.000 Euro durch unbekannte abmontiert und mitgenommen wurden. Am Abend zuvor hatte der Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen Wagen am Fahrbahnrand in der Neckarstraße (30er-Hausnummern) abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Dienstag, gegen 6 Uhr, stellte er fest, dass der Wagen auf vier Holzblöcken stand und alle Räder fehlten. Zeugen wenden sich bitte unter der Kripohotline (Telefonnummer 069 8098-1234) an die Ermittler.

5. Spiegelgläser entwendet: Zeugensuche! - Mühlheim am Main / Lämmerspiel

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern an einem weißen BMW X1 zugange und demontierten beide Spiegelgläser der Außenspiegel. Hierzu durchtrennten die Täter die Kabel der elektrischen Spiegelgläser mit einem unbekannten Werkzeug. Anschließend flohen sie. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Grauer Skoda beschädigt. Hinweise erbeten - Dietzenbach

(cb) Bei einem grauen Skoda Superb, der in einer Parkbucht in der Kurt-Schumacher-Allee (10er-Hausnummern) stand, verursachte ein bislang unbekannter Unfallverursacher, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Schaden von ungefähr 2.000 Euro an der hinteren Stoßstange. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 30.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell