Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand in Juweliergeschäft

Kreis Viersen (ots)

Zunächst als Alarmauslösung mit Auslösung der Nebelanlage gemeldet, wurde am Sonntag, 11.05.2025, um 11.06 Uhr, ein Brand auf der Hauptstraße in Viersen in einem Juweliergeschäft bekannt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Viersen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Alle Bewohner des Hauses wurden kurzzeitig evakuiert. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt; Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Hinsichtlich der Brandursache wurden die Ermittlungen eingeleitet. /MT (488)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell