FW Leichlingen: Wohnhausbrand - Doppelhaushälfte nicht mehr bewohnbar

Leichlingen (ots)

Kurz nach halb 9 am gestrigen Sonntagabend wurde die Kreisleitstelle in Bergisch Gladbach über den Notruf 112 über einen Brand in einem Gebäude in der Straße Am Heidchen informiert.

Die Kreisleitstelle alarmierte umgehend die Löschzüge Stadtmitte, Oberschmitte und Metzholz, sowie Kräfte des Rettungsdienst.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus einem Fenster und der Haustüre im Erdgeschoss. Eine Brandausbreitung auf das Obergeschoss und den anderen Teil der Doppelhaushälfte konnte durch das schnelle Handeln der Feuerwehr verhindert werden.

Das Feuer zerstörte allerdings das komplette Erdgeschoss. Der Rauch breitete sich auch im Obergeschoss aus und somit ist der Gebäudeteil ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt wurden 5 Trupps unter umluftunabhängigen Atemschutz mit zwei C-Rohren eingesetzt, um das Feuer komplett zu löschen.

Der Bewohner blieb unverletzt.

Unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Stefan Meiner war die Feuerwehr mit ca. 55 Einsatzkräften vor Ort. Nach gut 4 Stunden war der Einsatz beendet.

