FW Leichlingen: 50-jährige Partnerschaft der Feuerwehren in Witzhelden und Mecklar

An diesem Wochenende haben die Freiwilligen Feuerwehren von Witzhelden (Löschzug 4 der Feuerwehr Leichlingen) und Mecklar in Ludwigsau (Hessen) ihre 50 jährige Partnerschaft gefeiert.

Die Partnerschaft besteht seit 1974. Diese Freundschaft ist über die Jahre gewachsen und wird in einem zweijährigen Rhythmus durch gegenseitige Besuche gefestigt. Bei diesen Treffen verbringen die Mitglieder der Wehren gemeinsame Zeit, und im Laufe der Jahre sind viele persönliche Freundschaften entstanden.

Da das 40-jährige Jubiläum in 2014 in Witzhelden gefeiert wurde, sind dieses Wochenende einige Mitglieder des Löschzug Witzhelden nach Mecklar gereist. Unter anderem wurde die Feuerwehr in Rotenburg an der Fulda besucht und in einem feierlichen Rahmen wurden am Samstagabend gegenseitig Präsente zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft überreicht. Die Tradition wird weitergeführt. Wir freuen uns auf die nächsten 50 Jahre.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Mecklar e.V. bei Facebook

