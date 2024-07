Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrfach ertappt

Kehl (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann dürfte nach zwei Vorfällen in der Nacht von Sonntag auf Montag unangenehme Post der Staatsanwaltschaft erhalten. Der Autofahrer ging den Beamten des Polizeireviers Kehl gegen 23.30 Uhr in der Hauptstraße ins Netz, als er mit über einem Promille am Steuer seines Fords gesessen haben dürfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde derselbe mutmaßliche Verkehrssünder kurz vor 1 Uhr in der Königsberger Straße von einer Streifenbesatzung erneut am Steuer seines Wagens beobachtet. Er sieht sich nun mit entsprechenden Strafanzeigen konfrontiert.

/ya

