Polizei Hamburg

POL-HH: 240619-2. Zeugenaufruf - Teenager bei Verkehrsunfall mit E-Scooter in Hamburg-Kirchwerder schwer verletzt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.06.2024, 18:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-Kirchwerder, Kirchwerder Landweg / Süderquerweg

Gestern Abend ist es im Hamburger Stadtteil Kirchwerder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem E-Scooter gekommen, welcher durch zwei Teenager genutzt wurde. Hierbei wurde eine 14-Jährige schwer verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 52-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug den Kirchwerder Landweg in Richtung stadtauswärts und wollte nach rechts in den Süderquerweg abbiegen. Eine 13-jährige Fahrerin eines E-Scooters befuhr mit ihrer 14-jährigen Mitfahrerin den Radweg in gleiche Richtung und wollte ebenfalls nach rechts abbiegen. Während des gleichzeitigen Abbiegens in den Süderquerweg wechselte die 13-Jährige vom Radweg auf die Fahrbahn, berührte aus ungeklärter Ursache den Lkw und stürzte samt Sozia auf die Fahrbahn. Durch den Sturz geriet die 14-jährige Mitfahrerin unter die Sattelzugmaschine und wurde im Bereich der Beine überrollt.

Die 14-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und nach Erstversorgung durch Rettungskräfte der Feuerwehr mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die 13-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Ein Sachverständiger und eine Drohne unterstützten bei der Unfallaufnahme des Verkehrsunfallteams (Verkehrsdirektion Innenstadt/ West, VD 2).

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Unfallbeteiligten, Angehörigen, Zeuginnen und Zeugen.

Die Ermittlungen dauern an und werden bei der VD 4 weitergeführt.

Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell