Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Radfahrer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (27.05.2025), gegen 5:40 Uhr, hielt eine 51-jährige Autofahrerin an der Ampelkreuzung Mannheimer Straße/Sternstraße auf der mittleren Fahrspur. Als die Ampel grün zeigte und die 51-Jährige in Richtung Wollstraße anfuhr, kreuzte ein Radfahrer die Fahrbahn und missachtete dabei die Vorfahrt der Autofahrerin. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, woraufhin der Fahrradfahrer stürzte. Er versicherte gegenüber der Autofahrerin, die ausgestiegen war, dass alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt fort. Am Fahrzeug der 51-Jährigen entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 950 Euro.

Die Polizei bittet den Fahrradfahrer oder Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell