Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kontrolle: LKW-Fahrer seit zwölf Jahren ohne gültigen Führerschein unterwegs

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (23. April 2025) überprüften Beamte des Verkehrsdienstes Kleve im Rahmen einer Kontrolle des Schwerlastverkehrs unter anderem einen Lkw mit französischer Zulassung in Kleve-Kellen. Der Fahrer konnte vor Ort keinen Führerschein vorzeigen. Stattdessen händigte er ein französisches Schriftstück aus, das die Existenz eines auf seinen Namen ausgestellten Führerscheins dokumentieren sollte. Das Problem: Ein Eintrag im französischen Führerscheinsystem lag nach Prüfung durch die Beamten nicht vor. Doch der Fahrer wollte nicht aufgeben. Er rief bei der Führerscheinbehörde in Reims (FR) an. Das Ergebnis des Anrufs kam ihm allerdings nicht zugute. Die Person am anderen Ende der Leitung gab an, dass der Mann bereits seit 2013 keinen gültigen Führerschein mehr besitzt. Es lag bei der Behörde lediglich ein Antrag auf die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis vor. Der LKW-Fahrer fuhr somit seit mehr als zwölf Jahren unbehelligt im internationalen Fernverkehr quer durch Europa. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und vor Ort eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Weiterfahrt wurde ihm selbstredend untersagt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell