Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Einbrüche in einer Nacht - Tatverdächtiges Duo festgenommen

Bochum (ots)

Zuerst sollen sie in einen Bochumer Imbiss, anschließend in eine Gartenlaube eingebrochen sein: Die Polizei hat in der Nacht auf Montag, 12. Mai, zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich das Duo gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Imbiss an der Hüller Straße 57. Dort entwendeten sie eine Registrierkasse samt Tageseinnahmen.

Rund 15 Minuten später schlugen die beiden Tatverdächtigen dann erneut zu. In einer wenige Meter entfernten Gartenlaube eines Wohnhauses versuchten die Täter die Tür einzuschlagen. Durch die lauten Geräusche wurden Anwohner auf den versuchten Einbruch aufmerksam und verständigten die Polizei.

Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte die beiden jungen Männer (19 und 17; ohne festen Wohnsitz in Deutschland) noch im Nahbereich vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen des Regionalkommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell