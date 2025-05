Polizei Bochum

POL-BO: Mit 2,88 Promille und ohne Führerschein: Autofahrer (40) verursacht Unfall und versucht zu flüchten - Festnahme

Bochum (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagabend, 11. Mai, bei der ein Bochumer (55) leicht verletzt worden ist, haben Polizeibeamte den flüchtigen Autofahrer (40) festgenommen. Er war mit 2,88 Promille und ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 19.25 Uhr war der 55-jährige Bochumer mit seinem Pkw auf dem Westring in Richtung Imbuschplatz in Bochum unterwegs. Unmittelbar hinter der Kreuzung Westring/Willy-Brandt-Platz fuhr ihm nach eigenen Angaben während der Fahrt der spätere Beschuldigte mit seinem Wagen auf. Direkt nach der Kollision setzte dieser sein Auto zurück und flüchtete in Richtung Alleestraße. Der 55-Jährige lief dem Fahrzeug hinterher und beobachtete, wie der Fahrer den Pkw auf einem Parkstreifen in Höhe der Alleestraße 34 abstellte und die Kennzeichen abriss. Um ihn an einer weiteren Flucht zu hindern, hielt der Bochumer den Unfallfahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 55-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Der 40-Jährige schwankte erheblich und lallte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der polnische Staatsbürger keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen Polizisten den Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache in Bochum-Mitte, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Wagen des 40-Jährigen wurde sichergestellt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 16.000 Euro.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

