POL-BO: Piep, Piep, Piep

Witten (ots)

Morgens in Witten, als die Sonne gerade ihre ersten goldenen Strahlen über die Stadt schickte.

Ein freundlicher Spaziergänger bemerkte auf seinem Weg einen winzigen Vogel. Dieser hüpfte traurig und allein auf der Straße herum. Sofort war klar: Hier ist Hilfe erforderlich.

Er hob den kleinen Kerl vorsichtig auf und brachte ihn zur Polizei - deinem Freund und Helfer, auch in Sachen hilfloser Vögel. Sofort nahm eine Beamtin aus Witten den Verirrten in ihre Obhut.

Natürlich war der kleine Nestling verängstigt. Das muss man sich ja auch mal vorstellen. Da sitzt du nichtsahnend an einem schönen Morgen in deinem Nest und wartest auf Mama und Papa, dass endlich was zu Essen gebracht wird. Plötzlich findest du dich auf dem Gehweg wieder. Echt toll ... schön sieht anders aus.

Was war zu tun? Schnellstmöglich wurde ein Vogelzüchter aus Witten kontaktiert, welcher sich auch so schnell wie möglich auf den Weg machte. Jetzt wird er dort erstmal ordentlich versorgt, damit er den Schock des goldenen Morgens verdauen kann.

Und irgendwann wird dann - so hoffen wir - auch er in der Lage sein, sein Nest in einem unserer Wittener Bäume zu bauen. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, erzählt er seinen Kindern dann von diesem Abenteuer.

